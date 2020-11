Auto op de kop in de sloot langs Klaarkampsterwei

Publicatie: di 17 november 2020 21.50 uur

RINSUMAGEAST - Een automobilist is dinsdagavond met zijn voertuig op de kop in de sloot beland. Het ongeval vond omstreeks 21.00 uur plaats langs de Klaarkampsterwei in Rinsumageast. De politie is ter plaatse gekomen om het ongeval af te handelen.

De bestuurder liep een nat pak op. Een berger is opgeroepen om het voertuig uit de sloot te takelen.

FOTONIEUWS