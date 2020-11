Brandje in tunnel onder Betonwei geblust

Publicatie: di 17 november 2020 21.47 uur

HARKEMA - De brandweer moest dinsdagavond om 21.34 uur uitrukken voor een buitenbrand aan de Betonwei in Harkema. Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat er brand was gesticht in de tunnel onder de Betonwei. De brandweerlieden hebben de brand snel geblust.

Het betrof een autoband die in brand was gezet.

