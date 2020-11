Gevaarlijke kruising aangepast na reeks aanrijdingen

Publicatie: di 17 november 2020 19.20 uur

GORREDIJK - De provincie Fryslân heeft deze maand de kruising van de Nijewei met de Tsjoele in Gorredijk veiliger gemaakt. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het uitzicht van fietsers verbeterd wordt. Op de kruising werden in de afgelopen periode meerdere fietsers aangereden door auto's.

De gevaarlijke fietsoversteek was ook een zorg bij Opsterlands Belang. De politieke partij stelde aan het gemeentebestuur schriftelijke vragen over de kwestie. Het college van B&W van Opsterland liet daarop weten dat de provincie Fryslân eigenaar van de kruising is en daarbij ook verantwoordelijk is. De gemeente heeft meerdere keren bij de provincie erop aangedrongen om de kruising veiliger te maken. Na een aanrijding op 3 november is dat nogmaals gebeurd.

De provincie heeft daarop op 4 november aanpassingen doorgevoerd om het uitzicht van de fietsers te verbeteren. De bebording zal ook nog aangepast worden. "Samen gaan we kijken naar de ongevallenanalyses om te bepalen of er verder maatregelen nodig zijn" zo laat het gemeentebestuur weten aan Opsterlands Belang.

