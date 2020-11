Servotel ontruimd door afgestoken vuurwerk in lift

Publicatie: di 17 november 2020 10.33 uur

DRACHTEN - De bewoners van het Servotel in Drachten moesten maandagavond hun appartement verlaten nadat het brandalarm afging. De brandweer van Drachten kwam ter plaatse. In een lift werd afgestoken vuurwerk aangetroffen. Door de rook was het brandalarm afgegaan.

Wie dit vuurwerk heeft afgestoken is nog niet bekend. De camerabeelden moeten nog bekeken worden. Mogelijk kunnen zo de daders worden opgespoord.

