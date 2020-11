Bijzondere beelden van Sinterklaas uit Drachten

Publicatie: ma 16 november 2020 22.38 uur

DRACHTEN - Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker..... Zondag zijn er beelden opgedoken van de goedheiligman. Op diverse plaatsen in Drachten is Sinterklaas gesignaleerd. Bij een aantal winkels in de promenade werd hij op beveiligingscamera's vastgelegd.

Gastvrij Drachten vraagt ieder om de komende dagen de ogen goed open te houden en de sociale media kanalen van van Gastvrij Drachten in de gaten te houden.

FOTONIEUWS