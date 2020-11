Deel centrum Surhuisterveen gaat (weer) op de schop

Publicatie: ma 16 november 2020 18.15 uur

SURHUISTERVEEN - De komende twee weken gaat weer een deel van het centrum in Surhuisterveen op de schop. Deze weken wordt er gewerkt aan de kruising van De Kolk naar de Groningerstraat. Eind september werd al gestart met de herinrichting van het winkelcentrum. Het eerste resultaat vanaf Torenplein tot aan de Groningerstraat is al zichtbaar.

De rijrichting is voor de komende twee weken tijdelijk aangepast. Op deze manier is het mogelijk om via het parkeerterrein bij de AH naar De Kolk te rijden en blijven de winkels goed bereikbaar. De doorgaande route vanaf Torenplein naar de Dellen is uiterlijk vrijdag 27 november weer open. Het gedeelte van de Groningerstraat wordt in december gereed gemaakt en is uiterlijk 18 december weer bereikbaar.