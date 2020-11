Maak kennis met het Crypto for Congres initiatief

Publicatie: ma 16 november 2020 17.35 uur

LEEUWARDEN - We zien dat er steeds meer overheden zich bezig beginnen te houden met de technologie van de Blockchain. Dit is dan ook echt zo voor Amerika, hier wordt op dit moment veel over gepraat. Zo is recentelijk naar buiten gekomen dat het Crypto for Congres initiatief van start is gegaan. Benieuwd wat dit precies is en wat we hier van kunnen verwachten? Lees dan snel verder, we hebben hieronder namelijk de belangrijkste info voor jou op een rijtje gezet!

Wat is het Crypto for Congres initiatief?

Goed, laten we eerst eens kijken wat het Crypto for Congres initiatief eigenlijk inhoudt. Dit project in de VS houdt in dat leden van het Congres bitcoin krijgen als campagnebijdragen om hen meer te laten leren over de technologie achter cryptocurrency. Het initiatief wordt ondersteund door leden van de Congressional Blockchain Caucus. In deze groep zitten onder andere pro-crypto vertegenwoordigers Darren Soto en Tom Emmer. Door de Kamer van Chamber of Digital Commerce is het project aangekondigd. Zij deden de volgende verklaring de deur uit: "Vandaag krijgen alle leden van het Amerikaanse Congres een campagnebijdrage in Bitcoin”. Er zijn 535 leden van het Congres: 100 dienen in de Amerikaanse Senaat en 435 in het Huis van Afgevaardigden.

Een uniek cadeau voor de leden

Het Politiek Actiecomité van de Kamer van Koophandel zal een bijdrage van 50 dollar aan bitcoin leveren aan alle 535 leden van het Congres. Hoewel dit niet extreem veel is, is het wel leuk om te zien dat ze hier dus echt mee bezig zijn. De organisatie biedt ook online openbare educatieve training, een speciale cursus voor het traden en diverse middelen aan congresleden van alle partijen om ze meer te leren over het cryptocurrency ecosysteem. Op de website vinden we de volgende verklaring terug: Crypto for Congress is een educatief initiatief gericht op het uitbreiden van het gebruik en de adoptie van digitale middelen onder Congres Kandidaten, gekozen leiders en betrokken burgers. Of dit echt zal zorgen voor een hogere koers van Bitcoin op eToro is nog maar de vraag. Lees hier meer etoro ervaringen zodat je meer kent over het platform.

De verklaring van de voorzitter

Perianne Boring, de oprichter en voorzitter van de organisatie heeft een goed gevoel over het project. Zij zei hierover het volgende: "Dit is het moment voor alle leden van het Congres om meer te leren over cryptocurrencies en blockchain technologie. De beste manier om dat te doen is om een digitale portemonnee op te zetten en te beginnen met hun eigen investering. Veel andere landen zoals China, Japan, Singapore en Zwitserland hebben de blockchain al omarmd en hebben robuuste nationale plannen gemaakt om op dit gebied wereldleider te worden. De Verenigde Staten lopen achter, dit is geen risico dat we bereid moeten zijn te nemen". Voorstanders van cryptovaluta kunnen in hun handen klappen, dit is namelijk een goede ontwikkeling voor de mainstream adoptie van de techniek.