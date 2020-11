Vrouw fietst tegen auto op Jan Binneslaan

Publicatie: ma 16 november 2020 16.56 uur

SURHUISTERVEEN - Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt op de Jan Binneslaan in Surhuisterveen. Het slachtoffer reed over het fietspad en zag ter hoogte van de Spaar- en Voorschotstate een busje met aanhanger van werklieden staan. De vrouw was daardoor genoodzaakt om de rijbaan op te rijden en raakte daarbij een auto.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse en de vrouw werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De auto liep geen noemenswaardige schade op.

