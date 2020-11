Auto vliegt uit de bocht in Hurdegaryp

Publicatie: ma 16 november 2020 14.03 uur

HURDEGARYP - Een automobilist is maandagmiddag over de kop geslagen op de Wester Omwei in Hurdegaryp. De bestuurder vloog omstreeks 13.25 uur uit de bocht. Een combinatie van snelheid en mogelijk glad wegdek zorgde ervoor dat het voertuig tegen een lantaarnpaal botste en op de kop tot stilstand kwam.

Zowel de politie als een ambulance kwamen uit voorzorg ter plaatse. De inzittende kwam met de schrik vrij.

