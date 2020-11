Ravage in Siegerswoude na eenzijdig ongeval

Publicatie: za 14 november 2020 20.53 uur

SIEGERSWOUDE - Een eenzijdig ongeval veroorzaakte zaterdagavond een ravage op de Foarwurk in Siegerswoude. In een bocht kwam de bestuurder van een BMW in botsing met een geparkeerde Citroën C1.

De bestuurder raakte een boom en kwam op de weg tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Door de klap kwam de Citroën op de kop in de sloot tot stilstand.

De hulpdiensten werden om 20.08 uur opgeroepen voor het ongeval. De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen.

