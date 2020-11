Automobilist rijdt auto kapot in Surhuisterveen

Publicatie: za 14 november 2020 18.30 uur

SURHUISTERVEEN - Een automobilist uit Surhuisterveen reed zijn auto vrijdagavond in de prak. Door een iets te enthousiaste rijstijl raakte de man de stoep aan De Dellen.

Een onderdeel van de wielophanging brak waardoor de bestuurder niet meer kon doorrijden. De bestuurder strandde in het centrum van Surhuisterveen. Het voertuig is later afgevoerd.

