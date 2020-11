Horecamedewerkers De Lawei aan de slag in ziekenhuis

Publicatie: za 14 november 2020 11.07 uur

DRACHTEN - Nu De Lawei in Drachten tijdelijk gesloten is, betekent dit dat er voor haar horecamedewerkers en suppoosten geen werk is. Op initiatief van ziekenhuis Nij Smellinghe is contact gelegd met De Lawei om deze medewerkers op detacheringsbasis in te zetten in de hospitality. Beide organisaties hebben gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Er zijn op dit moment in totaal 14 medewerkers van De Lawei aan de slag in het ziekenhuis van Drachten.

'Van horecatijger tot zorgheld'

Het horecapersoneel wordt ingezet om niet-zorgtaken van zorgpersoneel over te nemen. Zij vervullen functies zoals het ontvangen en begeleiden van bezoek en het langsbrengen van eten en drinken bij patiënten (geen COVID-19 patiënten). "De schouwburg is dicht dus het is fijn dat wij nu hier kunnen ondersteunen", vertelt Marrick de Jong, horecamedewerker van De Lawei.

Win-winsituatie

Nij Smellinghe hoopt niet alleen de druk voor haar eigen medewerkers wat te kunnen verminderen, maar ook iets voor de horecamedewerkers te kunnen betekenen. In deze barre tijden zou je het een win-winsituatie kunnen noemen. "De Lawei heeft als schouwburg zijnde veel ervaring met hospitality. We staan in de regio bekend om onze gastvrijheid. We zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen tijdens de piek in de tweede golf", vertelt Alfred Matthijssen, hoofd bedrijfsvoering van De Lawei.