Zestien drugsrijders in een maand voor de rechtbank

Publicatie: za 14 november 2020 09.55 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Jansen behandelde vrijdag voor de rechtbank in Leeuwarden maar liefst 16 rechtszaken waarbij mensen onder invloed van drugs een voertuig hadden bestuurd. Hij merkte op dat het opvallend was dat al deze overtredingen in één maand (juni 2019) werden begaan. De meeste mensen kwamen bovendien uit de WâldNet-regio.

Speekseltest

Het drugsgebruik in het verkeer is sinds enkele jaren vaak in het nieuws omdat de politie de mogelijkheid heeft om het op te sporen. Sinds 2017 beschikken agenten over een speekseltest. Als deze test positief is, dan wordt de verdachte meegenomen naar het bureau voor een bloedproef. Het is mogelijk om de bloedproef te weigeren met alle gevolgen van dien. Bij een weigering wordt de verdachte door het Openbaar Ministerie de hoogst mogelijke categorie aangerekend. Vrijdag kreeg een 43-jarige man voor deze weigering een werkstraf van 50 uur en een rijontzegging van 10 maanden.

CBR kan rijbewijs schorsen

De consequenties van het rijden onder invloed van drugs zijn vooral groot voor je rijbewijs-bezit. De meeste mensen die vrijdag bij de politierechter verschenen, waren hun rijbewijs zeker al een jaar kwijt. Een 43-jarige Kollumer, die op 19 juni 2019 werd betrapt, zit nog altijd zonder rijbewijs. Het CBR schorste de geldigheid van zijn rijbewijs. Begin dit jaar had hij al een poging gedaan om het terug te krijgen. Hij deed bij het CBR een drugsonderzoek om te laten zien dat hij niet meer gebruikte. De Kollumer was te vroeg. Je moet namelijk een jaar 'clean' zijn en zijn aanhouding had - op dat moment - korter dan een jaar terug plaatsgevonden. Hij moet de test opnieuw doen en draait opnieuw oor de kosten op.

Rijontzegging via strafrecht

De schorsing van het rijbewijs via het CBR staat los van het strafrecht. Door de lange doorlooptijden bij de rechtbank kan het voorkomen dat een gedaagde 'dubbel gestraft' wordt. De politierechter kan namelijk een rijontzegging voor een bepaalde periode opleggen. Een 53-jarige man uit Drachten kreeg vrijdag een rijontzegging van 10 maanden (waarvan de helft voorwaardelijk) opgelegd en 50 uur werkstraf. Hij had coke en morfine gebruikt en was daarna in de auto gestapt.

Bij kortere doorlooptijden bij de rechtbank zou het in praktijk mogelijk worden dat de schorsing van het rijbewijs via het CBR en de opgelegde rijontzegging van de politierechter tegelijkertijd plaatsvinden.