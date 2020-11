Auto op de kop in de sloot; voorbijganger aangehouden

Publicatie: za 14 november 2020 09.49 uur

BUITENPOST - Op de Bruggelaan (N358) bij Buitenpost is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto op de kop in een sloot geraakt. De bestuurder raakte licht gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 05:03 uur. De politie en een ambulance werden ingezet. De bestuurder van de auto werd onderzocht in de ambulance en is daarna voor controle overgebracht naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Een bestuurder van een andere auto, die bij het ongeval stond, werd aangehouden nadat hij een blaastest had gedaan bij de politie. Hij werd overgebracht naar het politiebureau in Burgum.

Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.

