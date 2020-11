Auto in sloot langs Moarsterwei in Morra beland

Publicatie: za 14 november 2020 07.35 uur

MORRA - Op de Moarsterwei in Morra is zaterdagochtend rond kwart voor zeven een auto in de sloot geraakt.

De politie kwam ter plaatse maar trof niemand bij het voertuig aan. De bestuurster bleek op eigen kracht het voertuig te hebben verlaten. De auto wordt in eigen beheer afgesleept. De politie bracht een rood/wit lintje aan op de auto ten teken dat dit ongeval bij de hulpdiensten bekend is.

