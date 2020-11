Uitslaande brand in schuur bij hotel in Eastermar

Publicatie: za 14 november 2020 02.07 uur

EASTERMAR - De brandweer van Drogeham werd vrijdagnacht opgeroepen voor een brand nabij het centrum van Eastermar. De brandweer werd om 1.41 uur gealarmeerd voor de brand. Het bleek dat een houten schuur bij Hotel Meerzigt aan de Elte Martens Beimastrjitte vlam had gevat.

Bij aankomst van de brandweer stond het hok in vuur en vlam. Omdat de brand uitbrak in een houten schuur is er vrij snel opgeschaald naar 'middel brand'. Er werd daarop een brandweerploeg uit Burgum opgeroepen. Dit werd gedaan om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dit is gelukt. Er raakte bij de brand niemand gewond. Er kwam nog wel een ambulance ter plaatse omdat iemand bij de brand rook had ingeademd.

Volgens omstanders werd de brand ontdekt door twee mensen die net voorbij kwamen fietsen.

FOTONIEUWS