Auto in sloot na botsing met fietser

Publicatie: vr 13 november 2020 21.01 uur

EASTERMAR - Op de Skûlenboargerwei in Eastermar is vrijdag even na 20.30 uur een auto in de sloot geraakt. De bestuurder uit Eastermar zag een fietser en week uit. Hij raakte de fietser met de rechter spiegel ondanks het uitwijken. De spiegel brak af. Daarna kwam het voertuig 180 graden gedraaid tegen een boom in de sloot tot stilstand. Zowel de fietser als de auto reden richting Eastermar.

De fietser is volgens de bestuurder na de botsing doorgereden omdat er na de crash niemand meer aanwezig was. De bestuurder was gelijk uitgestapt na de aanrijding. Of deze fietser gewond is geraakt, is niet bekend. De bijrijdster van de bestelbus is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht.

De brandweer van Burgum kwam ter plaatse en heeft de omgeving en sloot afgezocht naar de vermiste fietser. Voor zover bekend is er niemand aangetroffen. Via Burgernet werd er een oproep uitgegaan aan de fietser om zich te melden bij de politie.

FOTONIEUWS