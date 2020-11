'Geen woningbouw achter coulissen van Kloosterlaan'

Publicatie: vr 13 november 2020 17.50 uur

BURGUM - De bewoners aan de Kloosterlaan Zuid in Burgum zijn tegen de komst van 15 nieuwbouwwoningen in hun straat. In een brief aan de gemeenteraad laten ze van zich horen. De plannen zijn nog maar twee weken bekend en het gemeentebestuur wil nog voor het einde van het jaar een raadsbesluit.

Tientallen bewoners van de Kloosterlaan en omgeving hebben zich inmiddels verenigd. Ze willen de idyllische en historische grond achter de begraafplaats van de Kruiskerk behouden. De bewoners begrijpen dat nieuwbouw in Burgum hard nodig is maar ze hebben liever dat de gemeente voor een andere locatie kiest.

Mocht de gemeenteraad alsnog over te willen gaan op de nieuwbouw langs de Kloosterlaan dan wensen de omwonenden dat ze samen met de gemeente plannen kunnen maken. Zo maken de bewoners zich zorgen over extra verkeersbewegingen op de Kloosterlaan als de toegangsweg daar een plekje krijgt. Ook vindt men het belangrijk dat de unieke Elzenstrook, de sloot en het coulisselandschap behouden blijft.

Historische grond

De bewoners willen ook dat de raadsleden zich afvragen of er überhaupt gebouwd moet worden op deze historische grond. Ze wijzen erop dat een keuze niet teruggedraaid kan worden als er eenmaal gebouwd is. "Besef goed dat als er beslist wordt dat er langs de Kloosterlaan zuid gebouwd kan worden een stukje historisch gebied wordt vernietigd. Moet dit voor gaan op de € 500.000,- winst die er te behalen is voor de gemeente Tytsjerksteradiel?"

Besluit uitgesteld

Aanvankelijk wilde het gemeentebestuur de nieuwbouwplannen deze maand al aan de gemeenteraad voorstellen. De gemeenteraad voelde zich echter - net als de bewoners - overvallen en de raadsleden wilden niet een overhaastig besluit maken. Alle fracties hebben deze week besloten dat er volgende week geen besluit wordt genomen. De besluitvormende bespreking vindt plaats op 10 december 2020. Op 3 december 2020 kunnen buurtbewoners nog inspreken en van zich laten horen.