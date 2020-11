Man (52) misbruikt id-bewijzen om auto's te kopen

Publicatie: vr 13 november 2020 17.45 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Garyp (52) is wegens het misbruiken van id-bewijzen van anderen door de politierechter veroordeeld tot vier maanden cel, plus vier maanden voorwaardelijk. De Garyper heeft met kopieën van rijbewijzen en een identiteitskaart van andere personen auto’s aangeschaft en verzekeringspolissen afgesloten.

Bekende van de directie

De zaak kwam aan het rollen toen een bedrijf in Drachten lucht kreeg van verzekeringen die, op naam van het bedrijf, waren afgesloten op drie voertuigen die niet bij het wagenpark hoorden: twee paardentrailers en een Mercedesbusje. Boetes en aanslagen voor de motorrijtuigenbelasting kwamen bij het Drachtster bedrijf terecht. De verdachte bleek een bekende te zijn van de directie, hij moet op een of andere manier een kopie hebben gemaakt van het rijbewijs van een van de directieleden.

Spaans paspoort

Om een tweede Mercedesbus aan te schaffen had hij de id-kaart van zijn ex-vriendin gebruikt. In twee gevallen had hij aan kennissen gevraagd om auto’s op hun naam te mogen zetten. Als reden gaf hij dat hij, omdat hij een Spaans paspoort heeft, in Nederland geen auto op naam kon zetten. De slachtoffers dachten dat het om personenauto’s ging, een van hen kwam erachter dat hij een paardentrailer op zijn naam had staan.

Beweegredenen in nevelen gehuld

De beweegredenen van de Garypster bleven in nevelen gehuld, de man verscheen vrijdag niet op de zitting van de politierechter. De officier van justitie vond dat twee feiten niet konden worden bewezen. Het ging om de zaken waarbij de latere slachtoffers toestemming hadden gegeven voor het gebruiken van hun identiteitsbewijzen. De rechter oordeelde dat ook in deze zaken sprake was strafbare gedragingen. De officier had drie maanden cel plus twee voorwaardelijk geëist, de rechter maakte er acht maanden cel van, waarvan de helft voorwaardelijk.