Brand in Munnekezijl smeult na 4 dagen nog steeds

Publicatie: vr 13 november 2020 17.13 uur

MUNNEKEBUREN - Een grote brand woedde maandagnacht aan de Olde Borchweg 65 te Munnekezijl. In de nieuwe afgebrande loods staan vele kisten opgestapeld met aardappelen erin. Dit smeult nog steeds. De brand is niet uit te krijgen met water of schuim, men kan namelijk niet bij de kern komen.

Weg afgesloten

De kratten moeten uit elkaar worden getrokken en een specialistisch bedrijf is hier al dagen mee bezig. Bij het werk komt veel rook vrij welke soms over de weg trekt. "Het zicht is dan beperkt. De weg blijft daardoor afgesloten." zo laat de gemeente Noardeast-Fryslân weten.

Het leeghalen van de loods gaat zeker nog een tijd duren. Hoe lang dit zal zijn, is op dit moment niet aan te geven. Mocht de rook over uw woning trekken, sluit dan de ramen en deuren. Zorg ook dat de ventilatie uit staat.

Asbest vrijgekomen

Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. Dit is grotendeels op het terrein, de weg en de bermen terecht gekomen. De asbest op de weg en bermen is inmiddels verwijderd. Het opruimen van de asbest van het terrein wordt nog mee gewacht. In de oude schuur, die ook helemaal afgebrand is, zit nog asbest. Dit kan pas worden verwijderd als de kisten uit de nieuwe loods allemaal verwijderd zijn.