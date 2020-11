Drachtster (51) scoort 'dik boven de streep'

Publicatie: vr 13 november 2020 15.25 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige man uit Drachten scoorde vorig jaar 'dik boven de streep' als het gaat om drugsgebruik in het verkeer. De man werd op 7 juni 2020 in Lippenhuizen door de politie van de weg gehaald. Hij was onrustig en had bewegingsdrang. Aanleiding voor een speekseltest met een positieve uitslag. De man had amfetamine (107 mg) en cannabis (3 mg) gebruikt.

De man gaf destijds bij de politie aan dat hij medicijnen voor PTSS had gehad. Ook had hij joints gerookt. De man zit al sinds de aanhouding op de blaren. Hij zit met een ongeldig rijbewijs. Ook zit hij onder bewindvoering.

De politierechter legde de man een taakstraf op van 50 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 9 maanden. Via het CBR kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Dat traject staat los van deze strafzaak.