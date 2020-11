'Een wonder dat meneer Ã¼berhaupt kon rijden'

'Een wonder dat meneer überhaupt kon rijden'

Publicatie: vr 13 november 2020 14.35 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige Kollumer had behoorlijk wat drugs gebruikt toen hij op 19 juni 2019 in de auto stapte. Hij had speed en GHB gehad en joints gerookt. De officier van justitie sprak de Kollumer streng toe tijdens de rechtszaak in Leeuwarden: "Het ging om forse hoeveelheden drugs. Ik vind het een wonder dat meneer überhaupt nog kon rijden....."

De man kon de politierechter melden dat het nu beter met hem ging. Hij was tussen 2006 en 2017 al vaker veroordeeld voor een drugsgerelateerde feiten en hij heeft hulp gezocht. Dankzij verslavingszorg gaat alles nu een stuk beter. Dat was anderhalf jaar geleden wel anders....

BOB

De Kollumer was op de bewuste avond in Leeuwarden geweest en had uit voorzorg een chauffeur meegenomen. De chauffeur wilde echter blijven en de Kollumer wilde graag naar huis. Hij besloot daarop het risico te nemen en zelf naar huis te rijden over de N355 naar Hurdegaryp. Hij werd daar omstreeks 23.15 uur aangehouden. De agenten zagen allemaal verschijnselen van drugsgebruik. De man kwam moeizaam uit de auto, hij had wijd openstaande pupillen en vertoonde sloom gedrag. Onderzoek van het bloed leverde later de volgende resultaten op: 220 mg amfetamine, 16 mg GHB. 3 mg THC (per liter bloed).

De politierechter veroordeelde de man tot een taakstraf van 50 uur en een rijontzegging van 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.