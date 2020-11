Coronavirus: flinke daling besmettingen

Publicatie: vr 13 november 2020 12.20 uur

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Friesland is in een week tijd flink gedaald. Er kwamen 561 positieve tests bij, een derde minder dan de 839 van vorige week. Het aantal mensen met klachten dat zich liet testen, bleef nagenoeg gelijk. De voorbereidingen voor het vaccineren zijn gestart.



Voor de tweede week op rij raakten minder zeventigplussers besmet, zowel in werkelijke aantallen als in percentages. Het aandeel is nu 10 procent van het totaal (was op zijn hoogst 15 procent). In vier gemeenten zijn juist nog wel veel mensen uit deze kwetsbare leeftijdsgroep besmet geraakt: Súdwest-Fryslân (23 procent 70 jaar of ouder), Noardeast-Fryslân en Oost- en Weststellingwerf (rond 20 procent).



Mogelijk komt dit doordat deze gemeenten vrij veel verpleeg- en verzorgingshuizen kennen. In de tehuizen blijft het aantal besmettingen een punt van zorg. Die cijfers dalen nog niet. De afgelopen week raakten 36 bewoners besmet. In de thuiszorg is de besmettingsgraad wel gedaald.

Vaccin

Inmiddels starten de voorbereidingen voor het vaccineren tegen corona. GGD Fryslân heeft hiervoor de draaiboeken uit de kast gehaald en maakt zich op voor een vaccinatiecampagne. De GGD heeft de nodige ervaring met vaccineren en het aangaan van het gesprek daarover en verwacht die kennis te kunnen inzetten, zodra duidelijk is wanneer het vaccineren gaat starten. Het is aan het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM om dit in gang te zetten.

Zicht op commerciële testen

De GGD werkt eraan meer zicht te krijgen op commerciële testlocaties en bedrijven die hun eigen personeel testen. De minder gevoelige sneltesten leveren nogal eens verkeerde uitslagen op. Mensen zijn dan ten onrechte gerustgesteld of uit quarantaine gehaald, terwijl ze toch positief zijn. Het omgekeerde komt ook voor. GGD Fryslân biedt commercieel positief geteste personen een her-test aan. Hiervan bleek de afgelopen twee weken een kwart toch negatief. Het betrof vooral mensen zonder klachten. Er is contact opgenomen met commerciële testlocaties om hen te wijzen op verantwoordlijkheden en verplichtingen. Zo moet altijd een geregistreerde arts betrokken zijn bij testen.



De oproep aan iedereen met klachten blijft om naar de vier GGD-testlocaties te gaan. Deze zijn betrouwbaar en gratis en er is geen wachttijd.

Bron- en contactonderzoek

Het teruglopend aantal besmettingen en het feit dat door de gedeeltelijke lockdown mensen minder contacten hebben dan normaal, geven meer ruimte voor bron- en contactonderzoek. Dit is van belang om het virus verder in beeld te krijgen. Het onderzoek richt zich vooral op kwetsbare mensen, werknemers in zorg en onderwijs en contactberoepen zoals kappers.

Cijfers

Met de 561 positieve tests van afgelopen week zijn nu 6883 inwoners van Fryslân besmet met het virus. Deze week kreeg de GGD 6 meldingen van besmette mensen die overleden zijn. Vorige week waren dit 8. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 99. Bij de GGD zijn 4 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 7. Er lieten zich 6570 mensen met klachten testen, tegen 6982 een week eerder.

Súdwest-Fryslân blijft de gemeente met veruit de meeste besmettingen, al daalt het aantal nu wel. Van 212 naar 133 in de afgelopen week. Veel gemeenten laten flinke dalingen zien. Op de Waddeneilanden zijn al ruim een week vrijwel geen nieuwe meldingen meer.



Het aantal nieuwe besmettingen van deze week per gemeente met tussen haakjes het aantal van vorige week: Súdwest-Fryslân 133 (212), Leeuwarden 73 (129), Heerenveen 58 (68), Smallingerland 48 (52), Noardeast-Fryslân 45 (42), De Fryske Marren 38 (79), Ooststellingwerf 36 (25), Weststellingwerf 29 (45), Waadhoeke 22 (49), Tytsjerksteradiel 20 (33), Dantumadiel 20 (19), Opsterland 18 (16), Achtkarspelen 16 (31), Harlingen 4 (20), Vlieland 1 (1), Ameland 0 (9), Terschelling 0 (6) en Schiermonnikoog 0 (1).