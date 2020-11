Vermiste Rients Plantinga dood aangetroffen

Publicatie: do 12 november 2020 20.37 uur

DRACHTEN - De 39-jarige vermiste Rients Plantinga uit Drachten is donderdagmiddag dood aangetroffen langs de Sportlaan in Drachten. Dat heeft de politie donderdagavond bekendgemaakt.

Het lichaam werd donderdag aangetroffen langs een schelpenpad tussen de Elzewal en de Sportlaan. De forensische opsporing is na de vondst ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Uit het onderzoek werd duidelijk dat het Rients Plantinga betreft. Verder is duidelijk geworden dat er geen sprake is van een misdrijf.

De 39-jarige Rients Plantinga verliet op 9 september zijn woning en raakte daarna vermist. Diverse zoekacties in de omgeving van Drachten en Beetsterzwaag leverden in de tussentijd niets op. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen werd ook meerdere keren ingezet bij de zoektocht naar de vermiste man. Ook vandaag was een zoeking met honden gepland op het water. Gezien bepaalde informatie werd ook de omgeving van een zendmast meegenomen. Het lichaam werd daar gevonden in de bossages.