Maak als starter de juiste keuze voor een boekhoudprogramma

Publicatie: do 12 november 2020 19.10 uur

DRACHTEN - Wanneer jij voor jezelf begint, moet je een aantal zaken regelen. Allereerst moet jij je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast is een zakelijke bankrekening openen handig. Dit is weliswaar niet verplicht, maar bij de meeste banken mag je geen zakelijke betalingen ontvangen en doen met een privérekening. Naast een zakelijke rekening is een boekhoudprogramma ook geen overbodige luxe. Voor wat betreft boekhoudprogramma's heb je tegenwoordig nogal wat te kiezen. Dit maakt het er allemaal niet makkelijker op. Daarom helpen wij jou in deze tekst het beste boekhoudprogramma te vinden.

Offline of online boekhoudprogramma?

Vroeger kon je enkel boekhouden met een offline boekhoudprogramma. Dit programma installeerde je middels een cd op jouw computer. Zo'n offline programma kun je alleen gebruiken wanneer jij achter de computer zit waarop het programma geïnstalleerd is. De laatste jaren zien we dat steeds meer bedrijven overstappen van offline naar online boekhouden. Met een online boekhoudprogramma is jouw boekhouding altijd en overal toegankelijk. Bovendien ben je niet meer afhankelijk van één apparaat. Een online boekhoudprogramma kun jij namelijk ook gebruiken op een tablet of smartphone.

Koppeling met zakelijke rekening

Eén van de zaken waar jij op moet letten voordat je een boekhoudprogramma aanschaft, is de koppeling met de zakelijke rekening. Het scheelt jou namelijk ontzettend veel tijd wanneer je deze rekening aan het programma kunt koppelen. Transacties van de zakelijke rekening worden dan namelijk direct opgenomen in het boekhoudprogramma. Betalingen kunnen zelfs direct aan de juiste factuur gekoppeld worden. Let goed op: niet alle boekhoudprogramma's kun je eenvoudig koppelen met een zakelijke rekening. Bij offline boekhoudprogramma's is niet altijd even makkelijk.

Focus je niet alleen op de prijs

Als starter wil je ongetwijfeld niet te veel kosten maken. Daarom kijk jij waarschijnlijk vooral naar de prijs wanneer je op zoek bent naar een programma voor jouw administratie. Logisch, maar verstandig is het niet. Nee, want uiteindelijk draait het allemaal om het gebruiksgemak. Een goedkoop boekhoudprogramma wordt namelijk alsnog duur wanneer boekhouden jou veel tijd kost. Tijd is immers geld, dat hoeven we jou als ondernemer ongetwijfeld niet te vertellen. Focus je daarom niet alleen op de prijs van een boekhoudprogramma, maar kijk vooral naar de functionaliteiten. Zodoende slaag jij er ongetwijfeld in het beste boekhoudprogramma voor starters te vinden.