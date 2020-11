GBD wil geen verlies bij verkoop gemeentehuis Kollum

Publicatie: do 12 november 2020 15.42 uur

KOLLUM - GemeenteBelangen Dantumadiel heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de verkoop van het gemeentehuis in Kollum. De partij is bang dat Dantumadiel mede opdraait voor het verlies van 200.000 euro dat gemoeid is met de verkoop. De gebouwen staan namelijk hoger in de boeken.

Dantumadiel is een gelijkwaardige partner van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel moet 'meebetalen' bij het afboeken van de resterende boekwaarde.

"We kunnen lezen in de openbare begrotingsstukken van Noardeast, dat het pand eind 2020 een boekwaarde heeft van krap 1.8 miljoen euro en dat er een jaarlijkse kapitaalslast is van ongeveer € 170.000,=. Dit terwijl het gemeentehuis in Kollum in 2005 voor ruim 5 miljoen in de boeken stond. Als het klopt wat in de krant staat, moeten we constateren dat het college van Noardeast Fryslân vooralsnog het gebouw verkocht heeft voor 1,6 miljoen euro. Een snelle rekensom leert dat Dantumadiel dan nu ineens ruim € 50.0000,= voor haar rekening krijgt voor de afboeking van het gemeentehuis in Kollum." zo schrijft Romke Postma in een brief met vragen aan het gemeentebestuur.

Een deel van het gemeentehuis wordt 'teruggehuurd' waardoor Dantumadiel hier ook voor 26% opdraait voor de kosten. Postma denkt dat die voor Dantumadiel nadelig uitpakt terwijl het voor Noardeast-Fryslân voordeliger uitpakt.



"Het lijkt erop dat NF nu dus spoedig van het pand af wil. Blijkbaar zó graag, dat het voor ongeveer 2 ton onder de boekwaarde wordt verkocht. Dat levert voor zover wij kunnen zien voor NF een aantal voordelen op en voor ons een aantal nadelen:

NF voorkomt de rente en afschrijving van 170.000,- voor 2021 die volledig voor haar rekening zou komen.

Daar staat een eenmalige afboeking van 200.000,- tegenover, waarvan Dantumadiel ruim 50.000,- zou moeten betalen aan NF.

Vervolgens wordt het pand voor een paar jaar gedeeltelijk terug gehuurd van de koper, waarbij Dantumadiel voor dik 26% voor de kosten opdraait."

GBD wil heeft de volgende vragen aan het college van Dantumadiel:

Op welk moment bent u als college betrokken geworden bij de besluitvorming rond de verkoop van gemeentehuis Kollum? Voelt het college zich een gelijkwaardige partner bij dit besluit? Gezien de berichten in de media, vindt het college dat zij op tijd en adequaat is betrokken bij de plannen rond de verkoop van gemeentehuis Kollum? Kan het college bevestigen dat de redenatie van de fractie van GBD juist is mbt het terug huren van het pand door Noardeast en de bijdrage vanuit Dantumadiel? Is het college het eens met de fractie van GBD dat de onderliggende afspraken omtrent gebouwen en de kostenverdeling daarvan niet optimaal zijn? Is het college het eens met de fractie van GBD dat, op basis van de huidige afspraken, de raad van Dantumadiel dan ook op z'n minst over dit soort transacties mee moet beslissen? Is het college het eens met de fractie van GBD dat in deze situatie het voor onze gemeente het beste zou zijn als het gebouw voor minimaal de boekwaarde zou worden verkocht? heeft het college in de aanloop naar de verkoopplannen zich bovenstaande zaken gerealiseerd? heeft het college Noard East hierop duidelijk aangesproken? En zo ja wat was de reactie van Noard East hierop. Klopt onze stelling dat wanneer wij het gemeentehuis in Damwâld zouden verkopen voor 2 miljoen euro onder de boekwaarde, Noardeast Fryslân daar ook 1,5 miljoen van zou moeten meebetalen?

Binnen enkele weken zal een antwoord volgen.