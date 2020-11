Werkstraf voor mishandelen buschauffeurs

Publicatie: do 12 november 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige Drachtster, die op 11 maart betrokken was bij de mishandeling van twee buschauffeurs, is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur en vier weken voorwaardelijke jeugddetentie. Het incident vond plaats bij de Friese Poort bij de Leerweg in Drachten.

Ruzie tussen meisjes

Op de opleiding werd een Doe-dag gehouden, de leerlingen werden met bussen gebracht. Aan het eind van de dag ontstond er bij een van de bussen ruzie tussen een paar meisjes, waarbij een buschauffeur en een paar jongens betrokken raakten. Een van de jongens was een goede vriend van de Drachtster.

Dakloos

De jongen zou de chauffeur een kopstoot hebben gegeven. Een tweede buschauffeur en docenten van de Friese Poort kwamen erbij om de boel te sussen. De verdachte raakte betrokken bij de schermutseling toen hij zijn vriend wilde helpen. De jongen was dakloos, hij was door een hulpverlenende instantie op straat gezet, en was door de vriend en diens vader in huis genomen.

Positieve ontwikkelingen

Hij is begin dit jaar bij nog een paar incidenten betrokken geweest, maar inmiddels zou het een stuk beter met hem gaan. Hij heeft nu de juiste hulpverlening en zit intern op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van de GGZ in Franeker. Hij heeft een dagbesteding en er is een traject voor hem uitgestippeld. Om die positieve ontwikkelingen niet te doorbreken, legde de rechter een korte werkstraf op en, als stok achter de deur, een voorwaardelijke vrijheidsstraf.