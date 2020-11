Bellende Grouster rijdt met gevorderd rijbewijs

Publicatie: do 12 november 2020 15.02 uur

GROU - Een 27-jarige automobilist uit Grou liep woensdag tegen de lamp toen hij bellend achter het stuur. Agenten zagen de man omstreeks 14.00 uur rijden over de Parkstraat in zijn woonplaats.

Tijdens de staande houding werd duidelijk dat de man reed met een gevorderd rijbewijs. Dit betekent dat het rijbewijs was ingevorderd maar niet was ingeleverd. De invordering was onlangs gedaan omdat hij onder invloed auto had gereden. Er is proces-verbaal opgemaakt voor beide overtredingen.