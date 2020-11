Dode aangetroffen aan Sportlaan in Drachten

Publicatie: do 12 november 2020 14.59 uur

DRACHTEN - Op de Sportlaan in Drachten is donderdagmiddag een overleden persoon gevonden. Dat laat de politie weten. Een schelpenpaadje is door de politie afgezet in verband met het onderzoek. De forensische opsporing is ter plaatse om de zaak te onderzoeken.

De politie is nu bezig met een onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Er is verder nog niets bekend. Meer informatie volgt later.

Klik hier voor update

FOTONIEUWS