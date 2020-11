Boete en smartengeld voor klappen na de kinderbingo

Publicatie: do 12 november 2020 12.15 uur

LEEUWARDEN - Het was bij lange na niet een gezellige boel, op 28 december vorig jaar na de kinderbingo in een café aan de Geawei in Augustinusga. Op een gegeven moment stonden er twee ambulances voor de deur. Eén ambulance was voor iemand die onwel was geworden, de andere was besteld voor een toen 39-jarige vrouw die door twee mannen was mishandeld.

Hoofd op vensterbank

Een 59-jarige inwoner van Augustinusga en zijn 34-jarige zoon hadden die mishandeling op hun geweten. De aanleiding voor het geweld was een langslepend conflict. Vooral de zoon was behoorlijk tekeergegaan: hij had de vrouw een halletje in gedrukt en haar geslagen. De vrouw, een dorpsgenote, viel met haar hoofd op een vensterbank, wat een bloedende hoofdwond tot gevolg had.

'It giet oan'

Later bleek dat ze ook haar neus en sleutelbeen had gebroken. Getuigen hadden gezien dat vader en zoon de vrouw bij de keel hadden gegrepen. Vlak daarvoor zou de vader gezegd hebben "It giet oan", waarop hij de vrouw een klap in het gezicht gaf. De zoon is eind augustus al voor de rechter geweest, hij kreeg een deels voorwaardelijke werkstraf en hij moest een schadevergoeding van 2500 euro betalen.

Veel gedronken

Op verzoek van de advocaat werd de zaak van de vader aangehouden. De man zat donderdag tegenover rechter Klaas Bunk. Volgens de vader werd hij door het latere slachtoffer gekleineerd. Drie weken daarvoor was er ook al iets voorgevallen, toen was hij weggegaan. Deze keer niet. "Het zal de alcohol wel geweest zijn", zei de Stynsgeaster. Hij gaf toe dat hij veel had gedronken.

'Rare dingen in de kop'

Zowel de zoon als het slachtoffer konden zich weinig herinneren van het voorval. De vrouw werd wakker in het ziekenhuis. De vader heeft vier dagen vastgezeten. Het incident heeft voor alle betrokkenen veel gevolgen gehad. De zoon, met een licht verstandelijke beperking, heeft hulp gezocht. Dat heeft zijn vader ook gedaan, hij heeft bij een psycholoog gelopen. "Het ging helemaal niet goed, ik had rare dingen in de kop", zei hij.

Bang voor vader en zoon

Het slachtoffer was er slecht aan toe. Buiten het fysieke letsel heeft de mishandeling psychisch de nodige sporen achtergelaten. Ze is haar baan kwijtgeraakt en ze is verhuisd, omdat ze bang is gebleven voor vader en zoon. De vrouw diende een forse schadeclaim in: ruim 2000 euro voor materiële kosten en 10.000 euro smartengeld. In de zaak kreeg ze 2500 euro toegewezen, rechter Bunk bepaalde dat de vader 500 euro smartengeld moet betalen.

'We gaan er een keer over praten'

Voor de mishandeling, Bunk oordeelde dat een klap op het rechteroog kon worden bewezen, kreeg de man een boete van 500 euro. Hij zei op de zitting nog "sorry" tegen het slachtoffer, de vrouw zat in de zaal, maar dat was wel rijkelijk laat vond Bunk. Een gesprek tussen beide partijen zou volgens de rechter niet verkeerd zijn. "Ik hoop dat er een moment komt dat iemand in staat is om te zeggen: We gaan er een keer over praten".