Sinterklaas arriveert dit jaar 'online' in Burgum

Publicatie: do 12 november 2020 10.40 uur

BURGUM - De coronacrisis gooit overal in de samenleving roet in het eten. Ook de intocht van Sinterklaas in Burgum kan niet plaatsvinden zoals iedereen gewend is. In een brief in de weekblad Actief liet Sinterklaas van zich horen. Hij laat weten dat zijn pieten druk aan de slag zijn gegaan met Youtube en filmen. De intocht zal ook dit jaar niet stilletjes aan de kinderen voorbij.

Sinterklaas laat weten dat hij en zijn pieten al stiekem zijn geïnstalleerd in Burgum en kondigt een Sint- en Pietenjacht aan. Alle kinderen kunnen de tekening in Actief kleuren en daarna ophangen voor het raam. "Wat zou het geweldig zijn als Burgum vol hangt met kleurplaten en dat iedereen op Sint- en Pietenjacht gaat. Maar ook een Sinterklaasje of Pietje in de vensterbank vind ik prachtig. Dit kun je met elkaar delen via de Facebook groep Sint- en Pietenjacht Burgum."

Zaterdagmiddag wordt via de media (en deze site) een video gepubliceerd waar alle kinderen de avonturen van Sinterklaas in Burgum kunnen volgen.