Achtkarspelen start met 'terugkoop' grond biovergister

Publicatie: wo 11 november 2020 10.22 uur

KOOTSTERTILLE - De gemeente Achtkarspelen wil de grond aan de Westkern 6 in Kootstertille, waar een biovergister gebouwd zou worden, terugkopen. Het college heeft dit besloten omdat door Groengas Westkern Beheer B.V. niet voldaan is aan de voorwaarden die zijn gesteld in een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Groengas. "De bouw is te laat van start gegaan en ook was de financiering niet op tijd rond" zegt wethouder Jouke Spoelstra. "Daarom zetten we het terugkoopproces van de grond in gang."

Vaststellingsovereenkomst

Na meerdere malen uitstel te hebben verleend aan de ondernemer, door o.a. de PFAS en corona, is in augustus 2020 een vaststellingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en Groengas Westkern Beheer B.V. In de overeenkomst zijn voorwaarden vastgelegd over o.a. de termijn waarop aantoonbaar de financiering rond moest zijn en de uiterste datum van 1 november waarop gestart moest zijn met de bouw. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden zou er vanuit de gemeente een recht op terugkoop van de grond ontstaan.

Dit terugkoopproces zet de gemeente nu in gang omdat de voorwaarden niet zijn nagekomen. De gemeente heeft inmiddels aan Groengas Westkern Beheer B.V. verzocht om haar medewerking aan de terugkoop te verlenen. Als deze medewerking niet verleend wordt dan zal de gemeente genoodzaakt zijn de teruglevering via de rechter af te dwingen. Tegelijkertijd is ook duidelijk gemaakt dat wanneer Groengas Westkern Beheer B.V. ondanks dit verzoek verder gaat met inrichting en bebouwing van het perceel, dat voor eigen rekening en risico is.

Biovergister Kootstertille

In 2010 is een vergunning verleend voor het realiseren van een biovergister op de Westkern. Ondanks dat er gezocht is naar een alternatieve locatie verder af van het dorp is dit niet gelukt. Vanaf 2013 is de gemeente in gesprek geweest met Universal Energy Solutions (UES). UES heeft in oktober 2017 aangegeven het perceel Westkern 6 in Kootstertille definitief te kopen voor de bouw van een biovergister die groen gas produceert.

De notariële levering van de grond heeft in mei 2018 plaatsgevonden aan UES en Groengas Westkern Beheer B.V. Later is de grond volledig in eigendom gekomen van Groengas Westkern Beheer B.V. In de afgelopen jaren is er diverse keren een moment van start bouw aangekondigd door de ondernemer, maar nooit werd er daadwerkelijk begonnen.