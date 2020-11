Gestolen vrachtwagen in Kootstertille gesloopt

Publicatie: di 10 november 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een handelsonderneming uit Kootstertille moet de eigenaar van een gestolen vrachtwagen een schadevergoeding betalen van 54.000 euro. Dat bepaalde de politierechter dinsdag in de strafzaak tegen de handelsonderneming en nog twee bv’s van dezelfde eigenaar. Voor één van bv’s, een sloopbedrijf, ging de beslissing niet op, dat bedrijf is in november 2018 failliet gegaan.

In no time gestript

De zaak is al meer dan vijf jaar oud. Eind augustus 2015 werd de vrachtwagen inclusief kraan, eigendom van een overslagbedrijf in Hillegom, ‘s nachts gestolen in Velsen-Noord. In no time, waarschijnlijk de volgende dag, is de vrachtwagen gestript op het sloopbedrijf in Kootstertille. De eigenaar verbleef op dat moment in het buitenland. Hij had ‘s ochtends zijn zoon gebeld met de mededeling dat er 60 ton ijzer voor de sloop onderweg was.

“Een oud ding”

De vader – en eigenaar – had een telefoontje gekregen van iemand waar hij al jaren zaken mee doet. Volgens hem kreeg hij te horen dat het om “een oud ding” ging, uit de jaren ‘50 of ‘60. Hij had er verder geen twijfels bij en belde zijn zoon. Die had tegen de politie gezegd dat hij wel twijfelde. Niet alleen doordat de kraan er nog redelijk goed uitzag, maar ook door de personen die het voertuig naar de sloperij brachten.

“Een soort kampers”

Volgens hem zagen de vier mannen die de kraan brachten eruit als “een soort kampers” en voelde hij zich door hen geïntimideerd. Desalniettemin gaf hij opdracht de kraan te slopen. Dankzij een actie op Facebook vond de eigenaar zijn vrachtwagen terug. Toen was het al te laat. Een deel van het voertuig lag in kleine stukjes bij een schrootverwerker in Kampen. De zoon werd in november 2016 veroordeeld wegens heling.

9000 euro overgemaakt

Hij kreeg geen straf, maar de rechter bepaalde wel dat hij het bedrag waarvoor de vrachtwagen was getaxeerd – 54.000 euro – moest terugbetalen. Op de zitting zei de eigenaar dat de betalingen zijn stopgezet, er zou zo’n 9000 euro naar hem zijn overgemaakt. De vader werd als privé persoon vrijgesproken. De zaak tegen de BV’s was door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd.

Geen straf, wel schadevergoeding

Daar ging de eigenaar van de vrachtwagen niet mee akkoord. Hij maakte de zaak aanhangig bij het gerechtshof. Via een zogeheten artikel 12-procedure bepaalde het hof dat het OM de BV’s alsnog voor de rechter moest dagen. De eigenaar en enige aandeelhouder was het er niet mee eens, maar de politierechter kwam toch tot de slotsom dat ook de twee overige BV’s veroordeeld konden worden voor heling. Het was volgens de rechter te laat om nog een straf op te leggen, maar ook de BV’s werden veroordeeld tot betaling van de schade. De rechter legde hetzelfde bedrag op als aan de zoon: 54.000 euro. De rechter oordeelde dat de handelswijze van de zoon kon worden toegerekend aan de BV’s. Het overslagbedrijf claimde een schade van ruim twee ton. Die kwestie zal via de burgerlijke rechter uitgevochten moeten worden.