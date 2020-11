Vrouw uit Noardeast-FryslÃ¢n opgepakt na inval

Vrouw uit Noardeast-Fryslân opgepakt na inval

Publicatie: di 10 november 2020 14.22 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige vrouw uit de gemeente Noardeast-Fryslân is maandagochtend opgepakt bij een inval een loods aan de Ceresweg in Leeuwarden. Bij de inval werd ook een 32-jarige verdachte uit Leeuwarden aangehouden. In de loods bevond zich een woning.

De politie was een onderzoek gestart naar aanleiding van inbraken en drugshandel. De inval werd maandag om 6.00 uur gedaan onder leiding van de rechter-commissaris.

In het pand werden 279 XTC pillen, een hoeveelheid speed en een fles GHB aangetroffen. Tevens werden meerdere laptops en gereedschap, dat vermoedelijk van diefstal afkomstig is, in beslag genomen. De twee verdachten zijn aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.