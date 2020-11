Brandstichtster verveelde zich door corona-crisis

Publicatie: di 10 november 2020 12.55 uur

LEEUWARDEN - In april en mei van dit jaar werd Drachten geteisterd door een groot aantal branden. Twee brommobielen, brievenbussen, een waslijn, een coniferenhaag, een papiercontainer en een bult hout, er leek een pyromaan of meerdere brandstichters actief te zijn. Het viel op dat veel branden in de buurt van de Berglaan waren.

Brandende krant

Op 19 mei werd een 43-jarige bewoonster van een flat aan de Berglaan opgepakt. Een getuige had gezien dat ze geprobeerd had met een brandende krant een schutting in brand te steken. Uiteindelijk bekende de vrouw dat ze verantwoordelijk was voor drie branden: twee keer bij dezelfde schutting en ze had een brandende krant in de brievenbus van een leegstaande flatwoning gestoken.

Branden bij reclassering bekend

Daarmee was het mysterie van de andere branden nog niet opgelost. Daar leek het wel op toen de vrouw bij de reclassering bekende dat ze ook al die andere branden op haar geweten had, maar daarover zei ze dinsdag bij de behandeling van haar strafzaak dat dat niet zo was. Volgens advocate Jana Andonovski was er sprake van een miscommunicatie tussen haar cliënte en de reclassering.

Intelligente lockdown

Het was voornamelijk de uitbraak van de corona-crisis die de Drachtster ertoe had gedreven dingen in brand te steken. Daarvoor had de verstandelijk beperkte vrouw een dagbesteding en deed ze vrijwilligerswerk. Alles waar ze haar tijd aan besteedde viel weg, inclusief haar sociale contacten, toen de regering de intelligente lockdown afkondigde. Ze had geen dagelijks doel meer.

Heil in alcohol

Volgens gedragsdeskundigen is ze onvoldoende in staat om haar leven sturing te geven als bepaalde veiligheden wegvallen. Ze verveelde zich, raakte depressief en zocht haar heil in de alcohol. Sinds 12 oktober verblijft ze in de GGZ-kliniek in Franeker, nadat ze een poos heen en weer geslingerd werd tussen verschillende penitentiaire inrichtingen en verschillende afdelingen. In detentie had ze het zwaar volgens Andonovski. "De gevangenis was geen geschikte plek voor haar".

Verminderd toerekeningsvatbaar

De vrouw is vanwege verschillende stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie wil dat ze in elk geval een jaar lang in Franeker wordt behandeld. Daarna zou ze geplaatst moeten worden in een begeleid wonen traject en zou ze maatschappelijke begeleiding moeten krijgen. Verder eiste de officier een celstraf gelijk aan het voorarrest - dat heeft 146 dagen geduurd - plus een jaar voorwaardelijk.