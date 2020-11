M.R.S. Oudwoude verkoopt nu ook kachels

Publicatie: di 10 november 2020 10.44 uur

OUDWOUDE - Gedi Kerkstra is in 2018 samen met haar man Johan de Jong voor zichzelf begonnen met het bedrijf M.R.S. Dit staat voor Multi-Reiniging Service Oudwoude. Zij zijn gespecialiseerd in schoorsteen vegen, ongediertebestrijding en Mechanische ventilatie reinigen, plaatsen van schoorsteen kanalen. Sindskort hebben ze ook een eigen showroom voor de verkoop van kachels.

Gedi en Johan zitten al geruime tijd in het vak. Ze deden allebei ervaring op als vaste kracht bij schoorsteenbedrijf Wijma. Nu ze voor zichzelf zijn begonnen hebben ze hun huis aan de Foarwei 1a in Oudwoude omgebouwd tot kantoor. "Het aantal klanten dat ons vraagt om hun schoorsteen te vegen groeit. Veel van hen vragen ook advies over kachels. Wij hebben de ruimte om hier een aantal kachels te laten zien op kleine schaal. Vandaar dat we er ook meteen een showroom bij hebben gemaakt", legt Gedi uit.

Veel kennis

Het was de bedoeling om een echte opening te organiseren, maar dat ging vanwege corona niet door. Wel zijn klanten welkom om de showroom en het nieuwe kantoor te bewonderen. "Mensen die op zoek zijn naar een hout- gas- of pelletkachel kunnen hier inspiratie opdoen. Wij helpen ze graag verder bij het maken van een keuze. We kunnen van elke soort kachel een voorbeeld laten zien. We hebben een kleine voorraad, maar kunnen alle kachels leveren. Het is maar net wat er bij de klant past. Wij hebben door de jaren heen veel kennis opgedaan dus we kunnen mensen goed advies geven, ook over stoken. Kachels kun je overal kopen, maar wij onderscheiden ons juist met die kennis en een goede service."

Heel huiselijk

Het team van M.R.S. is in een paar jaar uitgebreid naar acht medewerkers, waarvan er drie op kantoor zitten en vijf in de buitendienst werken. Johan de Jong en zijn zoon Max zijn vooral gespecialiseerd in ongediertebestrijding. Dochter Anouk zit op kantoor en zorgt samen met Gedi en Maaike voor de administratie en de telefoontjes. Sikke, Edwin en Tjalling worden vooral ingeschakeld voor het reinigen van mechanische ventilatiesystemen en -kanalen.

Het nieuwe kantoor en de showroom zijn heel huiselijk ingericht met een grote openhaard, een prominente toonbank en een koffiehoekje. "Het is hier lekker warm en gezellig. Ik houd ervan om een ruimte in te richten. Dus als mensen vragen hebben over hoe hun kachel het beste in het interieur past, kunnen ze ook bij ons terecht. Wat dat betreft zijn wij van alle markten thuis."

Meer info: mrs-oudwoude.nl/