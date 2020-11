Auto eindigt in de sloot langs carpoolplek

Publicatie: zo 08 november 2020 22.50 uur

SUMAR - Een auto met daarin vier inzittenden eindigde zondagavond in de sloot langs de carpoolplek bij Sumar. Het viertal was op de carpoolplek gestopt omdat één jongen een plasje moest doen. De bestuurder reed daarna achteruit uit het parkeervak. Op onverklaarbare wijze maakte de auto een tol en eindigde aan de andere kant in de sloot.

De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen. De bestuurder is meegenomen naar het bureau omdat hij mogelijk te veel gedronken had. Het was voor de politie lastig om uit te zoeken hoe een en ander precies is gebeurd omdat de inzittenden de Nederlandse taal niet goed beheersten. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd.

FOTONIEUWS