Illegaal vuurwerk door de brievenbus: ravage

Publicatie: za 07 november 2020 20.05 uur

OLDEHOLTWOLDE - Een man uit Oldeholtpade werd vrijdagnacht door een harde knal in zijn woning wakker. Er was illegaal vuurwerk door de brievenbus gegooid en tot ontploffing gekomen. Het incident vond omstreeks 1.10 uur plaats in een woning aan de Hesselinghstraat.

De politie is nu op zoek naar getuigen of mensen die weten wie het gedaan heeft. Het vuurwerk betrof Cobra-6 en dit is illegaal vuurwerk. De politie: "Is u omstreeks genoemd tijdstip wat opgevallen of weet u wie er in de omgeving van deze locatie dit soort zwaar vuurwerk gebruikt, dan horen wij dat graag!"