Pas gekochte auto binnen 3 uur total loss na botsing

Publicatie: za 07 november 2020 15.52 uur

BURGUM - Een Burgumer heeft zaterdag niet veel plezier gehad van zijn nieuwe auto. Om 12.00 uur werd zijn Opel op naam gezet en om 14.40 uur was het voertuig total loss na een botsing. Bij de aanrijding kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij.

De Burgumer kwam vanaf de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg en reed op de kruising rechtdoor. Hij kwam in botsing met een automobiliste die vanaf de Raadhuisweg linksaf wilde slaan naar de Lageweg. Zij had de tegemoetkomende auto over het hoofd gezien.

