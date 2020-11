Jelly Frankes in race voor Jonge Ambtenaar v/h Jaar

Publicatie: za 07 november 2020 11.33 uur

BUITENPOST - De 25-jarige Jelly Frankes uit Harkema werkt voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en zit bij de laatste drie kanshebbers voor de titel 'Jonge Ambtenaar van het Jaar'. Donderdag 5 november maakte de vakjury dit bekend. In oktober streed ze samen met tien andere kandidaten om een finaleplek. Toen al was ze de enige kandidaat die nog over was uit heel Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland).

Genomineerd vanuit verschillende hoeken

Jelly Frankes werkt nu drie jaar op de afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis in Buitenpost. Vanuit verschillende partijen werd ze aangedragen als kandidaat voor de verkiezing. Collega’s van de gemeente gaven haar op en ook vanuit de opleidingsinstantie Segment (waar ze lesgeeft) kwam een aanmelding. Tot slot nomineerde softwareleverancier Pink Roccade haar.

Creatief en vernieuwend

Jelly Frankes is creatief en vernieuwend. Zo dacht ze onder andere met Pink Roccade mee in de ontwerpen van nieuwe burgerzakensystemen die vervolgens bij veel andere gemeenten zijn uitgerold. Daarnaast heeft ze er begin dit jaar bij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voor gezorgd dat de digitale dienstverlening versneld is gerealiseerd, waardoor allerlei diensten nu digitaal worden aangeboden. Zo kan onder andere de geboorteaangifte online geregeld worden. Burgemeester van Achtkarspelen Oebele Brouwer: "We hebben een toptalent in huis! We zijn ongelooflijk trots op haar en op deze nominatie."

Uitreiking op 21 januari

Op 21 januari 2021 wordt bekend of Jelly Frankes de titel wint. Mocht ze als winnaar uit de strijd komen, dan is ze in 2021 ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar’. De winnaar krijgt € 5000 aan opleidingsbudget en een bijzonder kunstwerk. Daarnaast is ze een jaar lang ambassadeur voor jonge ambtenaren en zal ze spreken op verschillende congressen en events. Naast de verkiezing door een vakjury, is er ook een publieksprijs. Stemmen kan via www.futur.nl/javhj.

Jaarlijkse verkiezing

Ieder jaar organiseert FUTUR, het netwerk van jonge ambtenaren in Nederland, de verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar. Dit doet FUTUR om de kwaliteit en toegevoegde waarde van jonge ambtenaren in de overheid onder de aandacht te brengen en om andere collega’s te inspireren hun rol te nemen in de veranderende overheid.