Laatste brandweeruitruk voor Karel Numan

Publicatie: za 07 november 2020 11.21 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd zaterdag rond 10.00 uur gealarmeerd voor brandgerucht aan de Cantecleer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek er een boot in brand te staan in jachthaven De Rijd in Kollum.

Bij aankomst werd duidelijk dat er 'brand' was in de boot van Hoofdbrandwacht Karel Numan. In de boot, die gedeeltelijk vol rook stond, waren nog twee personen aanwezig. Karel moest zijn vrouw Jantina met zijn kleinkind redden uit de boot.

Op deze ludieke wijze is afscheid genomen van Karel Numan. Hij is 19 jaar lid van brandweer Kollum geweest. Numan was diegene die zich meestal ontfermde over de dieren die bij een melding betrokken waren. Ook bij zijn winkel aan de Voorstraat was een groot spandoek geplaatst met bijpassende tekst.

FOTONIEUWS