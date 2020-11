Zes brandweermannen koninklijk onderscheiden

Publicatie: vr 06 november 2020 17.45 uur

BUITENPOST - Maar liefst zes brandweermannen kregen vrijdagmiddag in Buitenpost een koninklijke onderscheiding overhandigd door burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen.

De brandweermannen ontvingen de onderscheiding, omdat ze een langdurige bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan de openbare veiligheid van hun woonplaats en de regio door hun werk voor de vrijwillige brandweer bij de gemeente Achtkarspelen, korps Drogeham. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt aan de heren: Albert Fokke Alma, Ietsen de Vries, Kornelis Hamstra, Halbe van der Weij, Jannes Donker en Catrijnus Hamstra.

De uitreiking vond plaats in kleine kring in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze keer was men extra alert op de coronaregels vanwege het feit dat vorige week een uitreiking van een lintje iets te feestelijk was verlopen. Bij deze bijeenkomst had Plaatselijk Belang zelf hapjes en drankjes meegenomen.