Tijdelijke uitbreiding van sneldienst Schiermonnikoog

Publicatie: vr 06 november 2020 14.03 uur

LAUWERSOOG - Met ingang van 1 januari 2021 breidt WPD op doordeweekse dagen de bestaande dienstregeling van de sneldienst van en naar Schiermonnikoog uit met extra ochtendafvaarten. Naast deze afvaarten test de rederij - vanaf maandag 9 november 2020 tot het eind van jaar - de belangstelling voor nog eens vier extra dagelijkse afvaarten.

Sinds juli 2019 vaart m.s. Esonborg als sneldienst van en naar Schiermonnikoog en Esonstad. Al snel nam de vraag naar meer afvaarten verspreid over de dag toe. Daarom voert WPD vanaf maandag een test uit met een uitgebreide dienstregeling. M.s. Esonborg zal in totaal zes keer vaker uitvaren: vanaf Lauwersoog om 07.00 (ma-vr), 11.30 en 15.30 uur en vanaf Schiermonnikoog om 07.30 (ma-vr), 12.00 en 17.00 uur.

Directeur Ger van Langen hoopt met deze uitbreiding in te spelen op de behoeften van reizigers: "De behoefte naar meer afvaarten leeft met name onder forensen en studenten. Deze (vooralsnog) tijdelijke uitbreiding is tegelijkertijd ook gunstig voor de eilanders die een dagje naar het vaste land gaan. Er is meer keus"

Met de test onderzoekt de rederij welke afvaarten het meest gewenst en rendabel zijn. "We zijn heel benieuwd naar de resultaten van de test. Ik hoop dat deze uitbreiding na de test kunnen voortzetten", merkt Ger van Langen tot slot op.

De capaciteit en prijs blijven tijdens de test in 2020 ongewijzigd: er kunnen maximaal 48 passagiers mee op een afvaart, tegen een toeslag van € 7,50 op een veerdienstticket.