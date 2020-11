â€˜Slaan met tentstok is geen noodweerâ€™

‘Slaan met tentstok is geen noodweer’

Publicatie: vr 06 november 2020 13.21 uur

LEEUWARDEN - Achteraf zag de 50-jarige verdachte uit Leeuwarden wel in dat het niet een goede zet van hem was om gewapend met een tentstok naar Gytsjerk af te reizen, om te praten met iemand waar hij een jarenlange vete mee heeft. “Ik word al tweeënhalf jaar geterroriseerd en met de dood bedreigd. Hij heeft mij tot op het bot vernederd”, zei de Leeuwarder tegen rechter Klaas Bunk.

Halve liters

Het zou allemaal draaien om de ex van de Gytsjerker, die bevriend is met de Leeuwarder. De Gytsjerker zou een bericht hebben gestuurd, hij wilde wel een gesprek. De Leeuwarder had al een paar halve liters op, maar besloot toch mee te gaan. Eenmaal bij de woning in Gytsjerk giste hij veiligheidshalve een bruine tentstok mee, die lag nog in de auto.

Klappen met tafelpoot

Waarom een stok meegenomen, wilde de rechter weten. “Hij loopt nooit zonder wapens”, wist de Leeuwarder. Toen de deur openging, zou hij meteen klappen hebben gekregen met een houten tafelpoot. De verdachte viel en de Gytsjerker zette zijn voet op de borst van de ongewenste bezoeker, tot de politie arriveerde. De Gytskerker had verklaard dat hij meteen toen de deur openging klappen met de buis had gekregen.

“Hij is niet te vertrouwen”

Hij zou zich op zijn beurt hebben verweerd. Bunk snapte niet dat de Leeuwarder überhaupt naar Gytsjerk was gegaan. “U gaat erheen om te praten en dan neemt u een stok mee”. “Hij is niet te vertrouwen”, antwoordde de verdachte. Bunk: “Dan ga je er toch niet naar toe? Ik vind dit heel bijzonder en helemaal niet verstandig”.

Recht in eigen handen genomen

De Leeuwarder liep in een proeftijd, er hingen hem nog tien weken voorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd. De rechter bepaalde dat de Leeuwarder die straf alsnog moet uitzitten. Voor het mishandelen van de Gytsjerker kreeg de man nog eens vier maanden cel. De rechter verwierp het verweer van de advocaat. Die had betoogd dat zijn cliënt, ondanks dat hij zelf een slagwapen had meegenomen, uit noodweer had gehandeld. “U gaat er naar toe, terwijl u onder invloed bent en met een wapen. U had zich wel tien keer moeten bedenken. U hebt het recht in eigen handen genomen”, aldus Bunk.