Scooters botsen op elkaar in Drachten

Publicatie: do 05 november 2020 21.06 uur

DRACHTEN - In Drachten zijn donderdagavond twee scooters met elkaar in botsing gekomen. Dit gebeurde aan de Noorderbuurt. Eén van de twee bestuurders liep hierbij letsel op aan z'n been.

Eén van de twee scooters kwam vanuit het steegje langs de Scapino waarna hij bovenop de andere scooter botste die om de hoek kwam. Het 19-jarige slachtoffer uit Drachten is ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is door iemand opgehaald. Beide scooters raakte door het ongeval beschadigd.

