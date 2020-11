Hallumse weigert bloedproef na aanhouding

Publicatie: do 05 november 2020 17.46 uur

GOUTUM - Een 22-jarige vrouw uit Hallum weigerde woensdagavond mee te werken aan een bloedproef nadat ze was aangehouden. De vrouw werd omstreeks 23.05 uur staande gehouden op de Bredyk in Goutum. Uit een speekseltest bleek dat ze onder invloed van THC was.

Eenmaal op het politiebureau weigerde de vrouw de bloedproef. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd, ze kreeg een rijverbod van 24 uren opgelegd en er is proces-verbaal opgemaakt voor het weigeren van de bloedproef.