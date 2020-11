Meisje op de fiets geschept door busje

Publicatie: do 05 november 2020 15.33 uur

DRACHTEN - Een meisje is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de kruising van de Leeuwerikstraat met de Vogelzang in Drachten. Ze fietste op een elektrische fiets en werd geschept door de bestuurder van een busje. Even na 14.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen.

Het meisje liep verwondingen op aan haar been. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

