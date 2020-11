Auto eindigt in de sloot: Ã©Ã©n gewonde

Auto eindigt in de sloot: één gewonde

Publicatie: do 05 november 2020 15.20 uur

DE WESTEREEN - Door onbekende oorzaak is donderdagmiddag een automobilist met zijn voertuig in de sloot beland. Het ongeval gebeurde omstreeks 14.56 uur langs de Miedloane bij De Westereen.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Er is één slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer.

