Grote gaslekkage aan Ymkerstrjitte in Burgum

Publicatie: wo 04 november 2020 17.32 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest woensdag in actie komen voor een gaslekkage aan de Ymkerstrjitte in Burgum. Buurtbewoners roken gas en zij belden gelijk de gemeente. Omdat daar niemand de telefoon opnam, werd uiteindelijk om 16.58 uur - via de politie - de brandweer gealarmeerd.

De gaslekkage bevond zich in de grond langs een weggetje naar het Prinses Margrietkanaal. De brandweer heeft uit voorzorg een pad afgezet. Nadat Stedin ter plaatse is gekomen, werd duidelijk dat het een transportleiding van 8 bar betreft. Er zijn inmiddels meer medewerkers opgeroepen om de gaslekkage te verhelpen. De verwachting is dat men de hele avond nog bezig zal zijn om de gaslekkage te verhelpen.

FOTONIEUWS