Veilig fietsen dit najaar: 3x handige tips

Publicatie: wo 04 november 2020 16.04 uur

LEEUWARDEN - Er is geen ontkomen meer aan: de dagen zijn nu echt korter en de temperaturen zijn flink gedaald. Het najaar heeft nu écht zijn intrede gemaakt. De herfst gaat in Nederland gepaard met grauwe wolkendekken, nat weer en vaak ook een sterke wind. Als je deze weerselementen combineert met de kortere dagen, kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen voor fietsers. Het is nu eenmaal een feit dat fietsers in het donker en bij onstuimig weer, moeilijk te spotten zijn voor automobilisten. Om ervoor te zorgen dat je dit najaar veilig de fiets kunt blijven gebruiken, hebben we een paar handige tips op een rijtje gezet. Zo word jij in ieder geval niet over het hoofd gezien onderweg!

Check of je fietsverlichting werkt

Toch wel het allerbelangrijkste voor een goede zichtbaarheid is licht op je fiets. Zonder licht ben je als fietser in het schemer niet op te merken. De kans dat je dan dus over het hoofd wordt gezien is ontzettend groot, met alle gevolgen van dien. Check voor vertrek dus altijd of je verlichting het doet. Zowel verlichting aan de voorkant als aan de achterkant van je fiets, is ontzettend belangrijk. Ook als je overdag vertrekt naar je bestemming is het belangrijk om het licht op je fiets te controleren. Zeker nu het steeds vroeger donker wordt kan het schemer je overvallen. Dan is het fijn om te weten dat je fietslichten werken. Dit voorkomt boetes en veel belangrijker nog: ongelukken.

Reflecterende kleding voor optimale zichtbaarheid

Soms heb je als fietser geen andere keus dan fietsen over slecht verlichte wegen. Zeker als je de weg moet delen met andere weggebruikers, zoals auto's, kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. Stel je eens voor dat het donker is en het ook nog eens regent, Jij als fietser bent dan zelfs met goede fietsverlichting niet goed zichtbaar voor andere weggebruikers. Als je je vaak begeeft op slecht verlichte wegen is het aan te raden om te investeren in reflecterende kleding. De reflectiestrepen op bijvoorbeeld een overjas lichten op op het moment dat bijvoorbeeld een lantaarnpaal of de koplampen van auto's de reflectie vakken raken. In aanvulling op je fietsverlichting ben je dan goed zichtbaar voor andere weggebruikers. Enkel het dragen van een hesje met reflecterende vlakken kan al het verschil maken tussen gezien worden en niet gezien worden.

De APK voor e-bike

Zichtbaarheid tijdens deze grauwe, regenachtige tijd van het jaar is heel erg belangrijk om ongelukken te voorkomen, maar ook is dit het uitgelezen moment om je fiets of elektrische fiets klaar te maken voor het seizoen van glibberige bladeren, regen en wind. Laat je fiets of e-bike daarom nu alvast controleren door een specialist. Niet alleen het profiel van je banden zijn belangrijk maar bijvoorbeeld ook goed werkende remmen. Zie het als een APK voor je fiets!

Wat doe jij om dit najaar veilig de weg op te gaan met de fiets?

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Stella fietsenwinkel Leeuwarden.